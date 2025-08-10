Киев осудил Фицо за сравнение Украины с «травой под ногами слонов»

Премьер Словакии оценил перспективы Украины в конфликте с Россией одной пословицей.

Украина раскритиковала премьер-министра Словакии Роберта Фицо за высказывание, в котором он сравнил киевский режим с «травой под ногами слонов».

Поводом для реакции стало сообщение Фицо в Facebook*, где он процитировал африканскую пословицу: «Когда дерутся слоны — страдает трава». По мнению политика, в роли «слонов» сегодня выступают лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а «травой» — Украина.

«Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа», — отреагировали на это в МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило Роберта Фицо, что попытки набрать политические очки за счет подобных высказываний могут иметь негативные последствия.

«Мы высоко ценим всестороннюю поддержку Украины со стороны международных партнеров. <…> На этом фоне заявления Роберта Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые <…> демонстрирует словацкий народ», — заявили в МИД Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС и Киев предложили собственный план по урегулированию конфликта на Украине.

