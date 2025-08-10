Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса: «Разлагаюсь и злюсь»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Блошер Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса

Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам блогера, она не по своей воле «тестирует все его виды».

В последние недели мир столкнулся с новым штаммом коронавируса под названием «Стратус». По словам ученых, он является подвидом «Омикрона» и симптомами похож на ОРВИ или на сезонную аллергию.

Блогер Айза Лилуна Ай недавно почувствовала ухудшение самочувствия и заподозрила у себя заражение новым штаммом коронавируса. В своем блоге она рассказала о тяжелом течении болезни и поделилась ощущением, что становится своеобразным «подопытным» для всех его новых штаммов.

«Походу у меня очередной новый штамп ковида. Будто все виды тестируют на мне», — призналась Айза в своем Telegram-канале.

К счастью, Айза уже идет на поправку: второй день подряд она не испытывает головной боли, хотя температура все еще повышена. Она считает это признаком скорого выздоровления.

«Надеюсь, что это признак скорого выздоровления. А то я разлагаюсь и злюсь на всех», — отметила она.

Также блогер посоветовала своим подписчикам заботиться о здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что невеста Гуфа рассказала о своем отношении к Айзе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации сотрудника «Аль-Джазиры»
0:26
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
0:09
«Хочется работать, хочется жить»: актер Роман Попов заявил о рецидиве рака мозга
23:30
Два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Тульской области
23:20
Айза заподозрила у себя новый штамм коронавируса: «Разлагаюсь и злюсь»
23:00
Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет

Сейчас читают

Дима Билан сплясал на крыше трактора в Ленинградской области
В Вологодской области напомнили об исторической связи Тотьмы с Аляской
В США допустили участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс