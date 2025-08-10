Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Культовый фильм сделал из Кристофера Аткинса настоящую звезду.

Как изменился белокурый юноша из фильма «Голубая лагуна» Кристофер Аткинс

Фото: www.globallookpress.com/CAP/TFS

Актера Кристофера Аткинса, исполнителя главной мужской роли в фильме «Голубая лагуна» 1980 года, пригласили в проект без какого-либо опыта, оценив его харизму и отличную физическую форму.

Тогда он и не помышлял о карьере в кино — работал телохранителем и инструктором по плаванию. Тем не менее Аткинс обошел около двух тысяч претендентов и получил роль, которая принесла ему мгновенную славу и открыла двери в Голливуд.

После премьеры он стал культовой фигурой и одним из самых востребованных актеров своего времени. Однако, несмотря на почти 90 ролей в кино и на телевидении, повторить успех дебюта Аткинсу так и не удалось.

Слава обернулась проблемами с алкоголем, а новые предложения стали редкими. Критики нередко отзывались о его игре негативно, и он пять раз был номинирован на «Золотую малину» за худшие роли.

Фото: Instagram*/christopheratkins1

Впоследствии Аткинс оставил актерскую профессию, занявшись бизнесом по производству спортивного инвентаря.
Сегодня актер внешне заметно изменился, 64-летний Аткинс изредка появляется в малобюджетных проектах.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились герои культового ужастика «Кошмар на улице Вязов».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Белокурый ангел: как изменился красавчик из «Голубой лагуны» за 45 лет
