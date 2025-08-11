В Великобритании задержали замышлявшего теракт в мечети подростка-неонациста

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 72 0

Sky News: в Великобритании задержали подростка, готовившего теракт в мечети

Полиция в Великобритании задержала 16-летнего подростка-неонациста

Фото: www.globallookpress.com/James Willoughby

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При нем обнаружили оружие и вещи с запрещенной символикой.

Полиция Великобритании задержала 16-летнего неонациста, который планировал осуществить теракт в мечети в Шотландии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Подросток, замышлявший резню в мечети, притворился, что хочет принять ислам», — отмечается в публикации.

При задержании у него нашли немецкий пневматический пистолет, ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, а также различные вещи с нацистской символикой.

Молодому человеку удалось обмануть имама местной мечети, заявив, что он хочет стать мусульманином. Это случилось в 2024 году. Имам подтвердил информацию, отметив, что считал задержанного «очень хорошим мальчиком».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании произошла утечка радиоактивной воды с военной базы. Аналогичные утечки уже происходили в 2010 и 2019 годах. Хотя уровень радиации был низким и не угрожал здоровью населения, Агентство по охране окружающей среды Шотландии признало, что недостатки в обслуживании привели к поломке труб и повторной утечке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области
6:37
В Ленобласти завершился 12-й чемпионат России по пахоте — как это было
6:20
В Великобритании задержали замышлявшего теракт в мечети подростка-неонациста
6:00
Т-80БВМ накрыл огнем пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
5:37
Александр Розенбаум рассказал о мюзикле «Вальс-Бостон»

Сейчас читают

Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс