Сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на Транссибе мужчину

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на Транссибе мужчину

Задержали планировавшего диверсию на Транссибирской магистрали мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он работал на украинскую террористическую организацию.

Сотрудники УФСБ по Амурской области задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в иностранном интернет-мессенджере WhatsApp* в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — проинформировало ведомство.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии». Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирске задержаны двое подростков, готовивших покушение на военнослужащего. Они обработали внешнюю сторону его автомобиля, нанесли на ручку дверцы и зеркало заднего вида токсичные химические вещества, которые вызывают острую сердечную недостаточность. Делали они это по приказу украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
«Я не заслужил»: названы указывающие на комплекс неполноценности
8:09
Не только щетка и паста: какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми
8:07
В России представили новейшее стрелковое оружие
8:00
Украинские спецслужбы используют российских пенсионеров в качестве террористов-смертников
8:00
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
7:50
Сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на Транссибе мужчину

Сейчас читают

Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
«Россия — наш сосед»: как в США ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс