Он работал на украинскую террористическую организацию.

Сотрудники УФСБ по Амурской области задержали жителя Благовещенска за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в иностранном интернет-мессенджере WhatsApp* в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — проинформировало ведомство.

Мужчину задержали, сейчас он находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к диверсии». Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новосибирске задержаны двое подростков, готовивших покушение на военнослужащего. Они обработали внешнюю сторону его автомобиля, нанесли на ручку дверцы и зеркало заднего вида токсичные химические вещества, которые вызывают острую сердечную недостаточность. Делали они это по приказу украинских спецслужб.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.