В Новосибирске задержаны двое подростков, готовивших покушение на военнослужащего

По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заказу спецслужб Украины.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с представителями Следственного комитета (СК) РФ в Новосибирской области предотвратили планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Минобороны России. При покушении злоумышленники намеревались применить токсичные химические вещества, вызывающие острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход.

Задержанные — два несовершеннолетних юноши. От украинских кураторов они получили три емкости с опасными веществами и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера. Отравление стало бы результатом контакта яда с кожей жертвы. Подростков задержали сотрудники ФСБ, военнослужащий не пострадал.

Следствием установлено, что молодые люди получили «заказ» на одном из интернет-ресурсов по поиску быстрого заработка. В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины через мессенджер Telegram. Эти данные подтверждены переписками в мобильных устройствах задержанных. По данным следствия, подросткам было обещано денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Несовершеннолетним предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования были назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, проводятся необходимые действия для закрепления доказательственной базы по уголовному делу.

СК призывает граждан быть бдительными во избежание провокаций в сети при онлайн-знакомствах. Спецслужбы иностранных государств активно вербуют граждан, особенно молодежь, через социальные сети и популярные мессенджеры для участия в незаконной деятельности.

