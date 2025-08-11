Снова не позвали: в ЕС недовольны тем, что с ними не обсуждают судьбу Украины
В ЕС недовольны тем, что с ними не обсуждают судьбу Украины
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лидеры Евросоюза обратились к Трампу с призывом защищать интересы Киева и Европы.
Глава евродипломатии Кая Каллас созывает чрезвычайную встречу министров иностранных дел. Брюссель не может смириться с тем, что судьба Украины может быть решена без его участия.
Обеспокоен этим и немецкий канцлер. Фридрих Мерц считает, что европейцы не должны быть просто «зрителями» в столь важном для них процессе. Хотя как именно конфликт России и Украины касается европейцев, Мерц не уточнил.
Лидеры ЕС даже выпустили совместную декларацию, в которой призвали Трампа защищать жизненные интересы как Евросоюза, так и Киева.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
88%
Нашли ошибку?