Упали максимально низко: украинские спецслужбы начали вербовать пожилых россиян

Пенсионеры могут даже не подозревать, что становятся участниками диверсий.

Пожилые россияне все чаще становятся жертвами вербовки со стороны украинских спецслужб. Под предлогом помощи или возврата денег их заставляют участвовать в диверсиях. При этом зачастую пенсионеры даже не догадываются, что становятся частью хитрой и циничной игры. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь — о том, как доверчивость становится оружием в руках националистов.

В руках у пожилой женщины пульт дистанционного управления, он активирует бомбу в пакете. Впрочем, сигнал от пульта оперативники ФСБ заглушили, и взрыва в любом случае бы не произошло.

На других кадрах — еще одна женщина, и тоже с бомбой. Причем подорвать она должна была того же высокопоставленного российского военного. Обеих пенсионерок втемную использовали украинские спецслужбы в качестве смертников.

«Ликвидация самого исполнителя дает возможность спецслужбам Украины не только не выплачивать обещанные денежные средства, но и устранить свидетеля для сокрытия следов преступления», — сообщил сотрудник ФСБ.

Использование самых незащищенных слоев населения — пожилых людей и подростков — в качестве живых бомб — это новая, страшная и бесчеловечная методика украинских СБУ и ГУР. Ветеран спецподразделения «Альфа» в интервью «Известиям» говорит: до таких зверств до сих пор не опускалась ни одна страна мира.

«Вот этот прецедент, когда спецслужба и мораль — понятия несовместимые, это, может быть, лозунг украинских спецслужб», — заявил член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Новая схема работы украинских нацистов — это эволюция интернет-мошенничества. У пенсионеров сначала выманивают деньги, заставляют продавать квартиры, брать кредиты.

«Украинские вербовщики прекрасно освоили психологию, а те, кто в ней не силен, — готовые схемы воздействия на психику людей. Все всегда идет по одному и тому же сценарию — обмануть, напугать и заставить делать нужные вещи. Но главное оружие: обычный мобильный телефон. Без него никакой вербовщик ничего добиться бы не смог», — отметил корреспондент.

Когда жертва понимает, что лишилась всего, раздается еще один звонок, почти всегда через мессенджер — WhatsApp* или Telegram.

«С пенсионерами первое, что я отметила, — это авторитетность, это уверенный достаточно голос, и также здесь есть вот один такой момент, они также используют психологические фишки, прикрепляясь сильно к пожилому возрасту, что «мы вас защищаем, вы пожилые люди, вы люди, которые сделали много для страны», — пояснила клинический психолог, специалист в области НЛП Марианна Абравитова.

Украинский вербовщик обычно предлагает помочь вернуть все украденное. Нужно выполнить лишь небольшое задание, например отнести пакет. Есть запись разговора одного из кураторов с жертвой.

Жертва — бабушка в возрасте 87 лет. На записи камер наблюдения видно: пожилая женщина все время разговаривает по телефону, потом забирает из тайника запечатанную пластиковую трубу. На экране сканера видно, что внутри нее детонатор и три килограмма тротила. Достаточно, чтобы серьезно повредить многоэтажный дом. Такая же схема использовалась при убийстве ветерана СВО, заммэра города Ставрополя Заура Гурциева. Обработанный украинскими спецслужбами человек пришел на встречу с Гурциевым, как он думал, с диктофоном, на самом деле это было взрывное устройство.

По такой же схеме осуществили теракты в Москве в ЖК «Алые паруса» и в Луганске. Все чаще на крючок СБУ попадают именно пожилые люди. Использовать их Киеву намного проще.

Только за 2024 год ущерб от интернет-мошенничества превысил четверть триллиона рублей. Значительная часть жертв — старше 60 лет. Их количество стремительно приближается к 150 тысячам в год. В этом году ущерб уже более 100 миллиардов. Обманутых пенсионеров больше 65 тысяч.

Со сколькими из этих десятков тысяч сейчас ведут работу украинские подрывники, неизвестно. Но только за прошлый год предотвращено больше 100 терактов. Помочь избежать диверсий может даже обычный прохожий. Например, увидев сильно нервничающего пожилого человека с телефоном в руках, убедить его положить трубку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — корпорация Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.