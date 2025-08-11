Водитель самосвала дважды пытался наехать на людей у кафе в Новосибирске

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Пострадавшим оказали помощь на месте, их госпитализация не потребовалась.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

В Новосибирске утром 10 августа водитель самосвала умышленно совершил наезд на группу людей, стоявших у входа в кафе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как грузовик целенаправленно движется задним ходом в сторону людей на крыльце заведения. При первом наезде пострадавшие не успели отойти, и машина задела их. После этого водитель попытался повторить маневр, однако люди успели скрыться внутри помещения.

В Следственном комитете уточнили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, необходимости в госпитализации не возникло. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы в результате аварии перевернулся автомобиль скорой помощи.

