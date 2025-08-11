Тела женщины и двоих маленьких детей обнаружили утром 10 августа в квартире в Екатеринбурге.

Утром 10 августа в одной из квартир Екатеринбурга были найдены тела матери и ее двоих детей — девятилетнего сына и трехлетней дочери. Следователи считают, что женщина сначала убила детей, а затем покончила с собой.

По данным полицейского главка Свердловской области, семья не состояла на учете в органах опеки или у психиатра, мать работала врачом, старший ребенок хорошо учился, а младшая ходила в детский сад, сообщил начальник пресс‑службы Валерий Горелых.

Врач‑психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru предположил, что причиной трагедии могла стать затянувшаяся послеродовая депрессия. По его словам, суицидальные мысли и агрессия по отношению к детям относятся к признакам тяжелой постнатальной депрессии, и в обсуждаемом случае ситуация могла обостриться из‑за одиночного воспитания.

Специалист также не исключил возможное влияние психоактивных веществ и напомнил, что будет проведена посмертная психолого‑психиатрическая экспертиза и токсикологическое исследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

