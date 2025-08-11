Снимают светофоры и поднимают провода: как везут атомный реактор в Сибирь

Эфирная новость 34 0

Перевозка атомного реактора в Томскую область стала уникальной спецоперацией

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Доставлять груз в Томскую область будут несколько судов, собирать установку будут на стройплощадке.

Росатом проводит уникальную транспортную операцию. В Томскую область отправлен корпус реактора и другое тяжелое оборудование, которые станут основой атомного энергокомплекса четвертого поколения. Всего на стройплощадку доставят шесть крупногабаритных изделий.

Высота каждого из них превышает 15 метров и сравнима со средней пятиэтажкой. А ширина с упаковкой достигает десяти метров. Чтобы обеспечить транспортировку настолько тяжелого и большого груза с завода до причала, работы по подготовке маршрута начались заранее.

«С логистическим процессом практически подвиг. Мы столкнулись с тем, что вынуждены были расширять проемы ворот, мы вынуждены были при транспортировке до речного причала снимать ряд светофоров, поднимать электрические провода. Совместно с железными дорогами были выделены железнодорожные окна, в период которых мы могли проводить эту транспортировку», — рассказал технический директор завода «Ижора» (ГК «Росатом») Максим Исаев.

При изготовлении оборудования использованы специальные стали. Они выдерживают температуру до 600 градусов. Вместе с упаковкой груз весит почти 2000 тонн. Доставят его в Сибирь несколько судов. А собирать реакторную установку будут непосредственно на строительной площадке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна
14:45
В Минспорте предложили ввести потолок зарплат в российском футболе
14:35
Гладков предложил чиновнику сменить профессию из-за отказа ехать в приграничье
14:30
Сразу шесть машин столкнулись на МКАД, три человека пострадали
14:20
Российская армия освободила Луначарское в ДНР и нанесла крупный урон ВСУ
14:20
Снимают светофоры и поднимают провода: как везут атомный реактор в Сибирь

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс