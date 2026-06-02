Путин поддержал идею учредить День детской книги 26 марта

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

С инициативой выступила советник президента России Елена Ямпольская.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

Президент России Владимир Путин одобрил предложение установить в России День детской книги, который будет отмечаться 26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Автором инициативы стала Елена Ямпольская, занимающая пост советника президента РФ по вопросам культуры и искусства.

Ранее, в ходе обсуждения этого вопроса 26 марта, глава государства подчеркнул, что книга по-прежнему остается самым важным источником знаний, несмотря на развитие технологий.

Путин также напомнил, что именно на конец марта традиционно приходится Неделя детской книги, которая объединяет писателей, издателей, педагогов и библиотекарей со всей страны. Он выразил уверенность, что новый праздник придаст дополнительный импульс продвижению книжной культуры среди подрастающего поколения, особенно в Год единства народов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских школах введут единый государственный учебник по физической культуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Книги
21 мая
«Порадоваться, поржать, поулыбаться»: Шура об экранизации своей книги
21 мая
Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг
8 мая
«Не помню это»: мужчина украл десять тысяч книг и теперь отрицает вину
6 мая
Таможенники в Петербурге изъяли партию экстремистской литературы
25 апр
«Я стал ей»: новый роман Мураками будет впервые написан от лица женщины
25 апр
Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля
23 апр
Эстетика страниц: в России развивается тренд на коллекционирование бумажных книг
22 апр
«Заставили написать»: Шура выпустил книгу о себе
22 апр
Экс-глава Popcorn Books пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме
21 апр
Задержания в «Эксмо» могут быть связаны с делом 2025 года о пропаганде ЛГБТ*
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
Глава комиссии США по изящным искусствам передал Казанскую икону в Троице-Сергиеву пустынь
18:00
Путин: рекламы на латинице в России необоснованно много
18:00
Проснуться за минуту до будильника: как организм угадывает время
17:52
Женщина-робот и новейшие беспилотники: чем удивят гостей на ПМЭФ-2026
17:49
Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев
17:35
«Калинка» зазвучала на всех языках в павильоне «Евразия» накануне ПМЭФ-2026

Сейчас читают

В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова
«Пуля до сих пор в теле»: на потомка Александра Пушкина напали в Москве
Аплодисменты в память: в Москве простились с писательницей Зоей Богуславской
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео