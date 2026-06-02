Путин поддержал идею учредить День детской книги 26 марта

Президент России Владимир Путин одобрил предложение установить в России День детской книги, который будет отмечаться 26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Автором инициативы стала Елена Ямпольская, занимающая пост советника президента РФ по вопросам культуры и искусства.

Ранее, в ходе обсуждения этого вопроса 26 марта, глава государства подчеркнул, что книга по-прежнему остается самым важным источником знаний, несмотря на развитие технологий.

Путин также напомнил, что именно на конец марта традиционно приходится Неделя детской книги, которая объединяет писателей, издателей, педагогов и библиотекарей со всей страны. Он выразил уверенность, что новый праздник придаст дополнительный импульс продвижению книжной культуры среди подрастающего поколения, особенно в Год единства народов.

