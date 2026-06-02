Путин поддержал идею учредить День детской книги 26 марта

С инициативой выступила советник президента России Елена Ямпольская.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин одобрил предложение установить в России День детской книги, который будет отмечаться 26 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
Автором инициативы стала Елена Ямпольская, занимающая пост советника президента РФ по вопросам культуры и искусства.
Ранее, в ходе обсуждения этого вопроса 26 марта, глава государства подчеркнул, что книга по-прежнему остается самым важным источником знаний, несмотря на развитие технологий.
Путин также напомнил, что именно на конец марта традиционно приходится Неделя детской книги, которая объединяет писателей, издателей, педагогов и библиотекарей со всей страны. Он выразил уверенность, что новый праздник придаст дополнительный импульс продвижению книжной культуры среди подрастающего поколения, особенно в Год единства народов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских школах введут единый государственный учебник по физической культуре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 21 мая
- «Порадоваться, поржать, поулыбаться»: Шура об экранизации своей книги
- 21 мая
- Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг
- 8 мая
- «Не помню это»: мужчина украл десять тысяч книг и теперь отрицает вину
- 6 мая
- Таможенники в Петербурге изъяли партию экстремистской литературы
- 25 апр
- «Я стал ей»: новый роман Мураками будет впервые написан от лица женщины
- 25 апр
- Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева обязали явиться к следователю 27 апреля
- 23 апр
- Эстетика страниц: в России развивается тренд на коллекционирование бумажных книг
- 22 апр
- «Заставили написать»: Шура выпустил книгу о себе
- 22 апр
- Экс-глава Popcorn Books пошел на сделку со следствием по делу об экстремизме
- 21 апр
- Задержания в «Эксмо» могут быть связаны с делом 2025 года о пропаганде ЛГБТ*
Читайте также
64%
Нашли ошибку?