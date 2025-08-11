В Госдуму внесен законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой

Законопроект, предусматривающий блокировку цифрового контента с нецензурной лексикой на платформах и в социальных сетях, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Инициатором выступил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Согласно документу, сейчас материалы с матом не подвергаются ограничением, что и предлагает изменить новая инициатива.

Проект предусматривает либо удаление матерных слов, либо их замену звуковыми сигналами в публикуемых видео- и аудиозаписях. Автор считает, что такие меры помогут ограничить публичное распространение ненормативной брани и снизить ее влияние на пользователей.

Ранее в апреле депутаты уже выступали с инициативами по ужесточению штрафов за мат в интернете и на публичных мероприятиях, а также предлагали привлекать к ответственности организаторов концертов артистов, использующих нецензурную лексику на сцене. Законопроекты направлены на повышение культурного уровня и снижение агрессивной лексики в публичном пространстве.

