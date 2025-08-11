В Госдуму внесен законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Такие меры помогут снизить влияние матерных слов на пользователей соцсетей.

в госдуме хотят запретить материалы с матом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Законопроект, предусматривающий блокировку цифрового контента с нецензурной лексикой на платформах и в социальных сетях, внесен на рассмотрение в Госдуму.

Инициатором выступил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Согласно документу, сейчас материалы с матом не подвергаются ограничением, что и предлагает изменить новая инициатива.

Проект предусматривает либо удаление матерных слов, либо их замену звуковыми сигналами в публикуемых видео- и аудиозаписях. Автор считает, что такие меры помогут ограничить публичное распространение ненормативной брани и снизить ее влияние на пользователей.

Ранее в апреле депутаты уже выступали с инициативами по ужесточению штрафов за мат в интернете и на публичных мероприятиях, а также предлагали привлекать к ответственности организаторов концертов артистов, использующих нецензурную лексику на сцене. Законопроекты направлены на повышение культурного уровня и снижение агрессивной лексики в публичном пространстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения гражданства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

