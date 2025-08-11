Хватит валяться! Сколько можно лежать на диване без вреда для здоровья

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Кардиолог Кондрахин: лежать на диване в выходные дни можно не больше 1,5 часа

Хватит валяться! Сколько можно лежать на диване без вреда для здоровья

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все мы любим вытянуть ноги перед телевизором. Но стоит ли так проводить все выходные?

Лежать на диване в выходные дни рекомендуется не больше 1,5 часа в день. Об этом врач-кардиолог Андрей Кондахин рассказал aif.ru.

Эксперт подчеркнул необходимость подвижного образа жизни, отметив, что «на диване лежать целыми днями могут только коты». По мнению специалиста, полноценное восстановление после пятидневной рабочей недели в сидячем режиме возможно только через достаточную физическую активность.

Кроме того, не стоит слишком много времени проводить на диване, даже если ваша работа связана с физическим трудом. Однако, по словам врача, этой категории людей можно позволить себе чуть больше отдыха на диване, чем остальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лень влияет на мозг. По словам сомнолога Алексея Мелехина, продолжительное бездельничество провоцирует ухудшение памяти и работоспособности, а также может делать речь более скудной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.11 92.95
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:51
По цвету и запаху: как не ошибиться с выбором свежей рыбы в жару
23:33
Лишний вес может стоить жизни: как ожирение провоцирует развитие рака
23:15
Хватит валяться! Сколько можно лежать на диване без вреда для здоровья
22:59
Она ждала девять лет: футболист Роналду собирается жениться
22:46
Крыса напала на ребенка в подъезде многоэтажки в Воронеже
22:30
Актер Слава Копейкин расстался с Яной Енжаевой

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс