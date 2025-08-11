Хватит валяться! Сколько можно лежать на диване без вреда для здоровья

Все мы любим вытянуть ноги перед телевизором. Но стоит ли так проводить все выходные?

Лежать на диване в выходные дни рекомендуется не больше 1,5 часа в день. Об этом врач-кардиолог Андрей Кондахин рассказал aif.ru.

Эксперт подчеркнул необходимость подвижного образа жизни, отметив, что «на диване лежать целыми днями могут только коты». По мнению специалиста, полноценное восстановление после пятидневной рабочей недели в сидячем режиме возможно только через достаточную физическую активность.

Кроме того, не стоит слишком много времени проводить на диване, даже если ваша работа связана с физическим трудом. Однако, по словам врача, этой категории людей можно позволить себе чуть больше отдыха на диване, чем остальным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лень влияет на мозг. По словам сомнолога Алексея Мелехина, продолжительное бездельничество провоцирует ухудшение памяти и работоспособности, а также может делать речь более скудной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX