Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Умер писатель Евгений Чижов, известный под псевдонимом Соминский. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Данилов в своем Telegram-канале.

По его словам, Чижов утонул в Балтийском море. Ему было 58 лет. Данилов выразил соболезнования родным и близким писателя.

Евгений Чижов родился в Москве в 1966 году и окончил юридический факультет МГУ. Сначала он работал по специальности, затем жил в Германии, а после возвращения на Родину посвятил себя литературе и журналистике.

Его литературный дебют состоялся в 1997 году, а в 2000-м вышел первый роман — «Темное прошлое человека будущего».

За годы творческой деятельности Чижов выпустил несколько заметных произведений, среди которых «Персонаж без роли» и «Собиратель рая». Его книга «Перевод с подстрочника» была отмечена премией «Венец», а в 2020 году он получил престижную премию «Ясная Поляна» за роман «Собиратель рая».

В 2024 году вышел его последний сборник рассказов — «Самоубийцы и другие шутники». Память о талантливом писателе останется в сердцах читателей и коллег.

