В стране заканчиваются мобилизационные ресурсы.

Провал Украины на поле боя заставит Киев пойти на территориальные уступки. Как считают журналисты Financial Times, признание контроля России над рядом регионов «может быть необходимым в контексте более широкого мирного соглашения».

Украина медленно проигрывает. Мобилизационный ресурс заканчивается, а на передовую бросают стариков. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и Европе остается только надеяться на благосклонность президента США Дональда Трампа.

