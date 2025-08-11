Медленная агония: что заставит Украину пойти на территориальные уступки
FТ: Украина может пойти на территориальные уступки для мирного соглашения
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В стране заканчиваются мобилизационные ресурсы.
Провал Украины на поле боя заставит Киев пойти на территориальные уступки. Как считают журналисты Financial Times, признание контроля России над рядом регионов «может быть необходимым в контексте более широкого мирного соглашения».
Украина медленно проигрывает. Мобилизационный ресурс заканчивается, а на передовую бросают стариков. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому и Европе остается только надеяться на благосклонность президента США Дональда Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
88%
Нашли ошибку?