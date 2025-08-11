Народный фронт вручил эвакуационный багги военному медику Арслану

Командир эвакуационной группы Арслан с позывным «Кэп», спасший с поля боя почти тысячу бойцов, получил в рамках сбора Народного фронта военным медикам новый эвакуационный багги модели «Маламут».

Машину передали изобретатель техники Эдуард Мымрин и актер Иван Охлобыстин. Подарок он получил во время лечения в московском госпитале после тяжелого ранения — ему осколком перебило ногу, а прежняя техника сгорела.

Арслан с 2023 года находится в зоне СВО. На фронт он отправился вслед за женой, военным медиком. Уже на второй день службы он эвакуировал раненого с поля боя и с тех пор продолжает спасать бойцов.

«Хочу поблагодарить фронт наш тыловой, всех гражданских, кто поддерживает нас. Поверьте, даже ваши письма и шоколадки — это очень важно. Спасибо вам от донецкого направления и от других бойцов. Победа будет за нами!» — заявил Арслан.

За время службы военный медик потерял четыре багги. Новая машина, по словам изобретателя, оснащена кузовом особой конструкции, позволяющей загрузить получивших ранения бойцов всего за 10–20 секунд, что вдвое быстрее прежнего.

«Маламут» рассчитан на движение по любому бездорожью, что делает его особенно ценным для работы в зоне боевых действий. После выздоровления «Кэп» планирует вернуться на фронт и продолжить спасать жизни товарищей.

«Дорогой наш человек, храни тебя Господь! Для кого-то эта твоя машина будет спасением. Нет никого важнее сейчас, чем наши воины, которые сейчас в зоне СВО. Все самые важные события происходят там, там вершится история на столетия вперед», — сказал Охлобыстин.

Как отметил военный медик, эвакуационные багги для боевиков ВСУ — «вкусная цель». Они с особой яростью бьют по таким машинам.

Народный фронт продолжает сбор для военных медиков, к нему может присоединиться любой желающий. На собранные средства закупаются автомобили для эвакуации раненых, багги, медицинское оборудование, лекарства и все необходимое для работы эвакуационных групп в зоне СВО.

