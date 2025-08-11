Ожог изнутри: чем опасна слишком горячая еда

Лилия Килячкова
Врач Зарубина: употребление слишком горячей еды может привести к ожогу пищевода

Россиян предупредили о вреде слишком горячей пищи

Фото: 5-tv.ru

Врач отметила, что оптимальная температура для еды составляет 40–42 градуса.

Регулярное употребление чрезмерно горячей пищи и напитков может навредить здоровью желудочно-кишечного тракта и привести к его длительному лечению. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

«Когда температура еды слишком высока, вкусовые ощущения притупляются, поскольку терморецепторы начинают доминировать. При частом термическом воздействии снижается чувствительность рецепторов, а клетки слизистой оболочки могут повреждаться, что нередко приводит к ожогам пищевода или слизистой желудка», — пояснила врач.

По ее словам, ожоги вызывают болезненность при приеме пищи и глотании, а при длительном воздействии могут привести к образованию рубцов, требующих длительного лечения. Горячая еда также способна спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Зарубина отметила, что оптимальная температура для еды составляет 40–42 градуса. Именно при таких условиях пищеварительные ферменты работают эффективно, не повреждая слизистую.

«Забота о здоровье ЖКТ предполагает соблюдение ряда правил, в том числе и контроль за температурой напитков и пищи. Даже если вы сначала не чувствуете никаких неприятных симптомов, это не значит, что вреда здоровью не было нанесено. Помните об этом и не пренебрегайте этими простыми рекомендациями», — подчеркнула специалист.

