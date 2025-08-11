Актер Слава Копейкин расстался с Яной Енжаевой

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин и актриса Яна Енжаева расстались. Об этом утверждает издание StarHit, ссылаясь на источники.

Недавно актер отдыхал без возлюбленной, что стало заметным изменением после их привычки проводить отпуск вместе. Причины разрыва пока остаются неизвестными.

Слухи об их романе ходили с начала 2024 года, но официально они признались в чувствах только спустя несколько месяцев, впервые появившись вместе на красной дорожке. Яна активно поддерживала Славу в соцсетях, а поклонники не раз называли их «идеальной парой».

Енжаева известна по проектам «Молодежка», «Праздники» и «Выпускной». Копейкин же получил большую популярность благодаря роли Турбо в «Слове пацана».

Отношение Яны к популярности Славы было спокойным, она не ревновала и не переживала из-за повышенного внимания со стороны женской аудитории. Сам актер признавался, что за свои 27 лет у него было много отношений, но он всегда был верен и не изменял.

«Если я люблю, то основательно. Так, чтобы ложка стояла. Это значит, что ты с одним человеком и по сторонам не смотришь. Для меня огромнейшую роль играет красота, но у меня своеобразный вкус — стандартная красавица с обложки мне не нужна. Я очень долго искал любви, хотел любить, быть любимым», — рассказывал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Анна Уколова ушла от мужа после 24 лет совместной жизни.

