Иностранцам запретили работать курьерами в Санкт-Петербурге

Иностранным гражданам запретили работать курьерами в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в управлении информации правительства Северной столицы.

«Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям Санкт-Петербурга запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в постановлении.

Причиной такого решения названа борьба с теневой занятостью в активно развивающейся сфере доставки. Правительство города намерено данными мерами повысить качество и безопасность оказываемых услуг, а также предоставить рабочие места для россиян. В первую очередь, такие вакансии необходимы студентам для подработок.

Отмечается, что иностранные курьеры составляют незначительную долю занятых в этой сфере, поэтому решение не должно повлиять на стабильность доставок.

Бизнесу, согласно документу, дан трехмесячный адаптационный период для корректировки кадров.

В конце июля в Санкт-Петербурге иностранным гражданам уже было запрещено работать в сфере такси. Причины такие же, как и в постановлении о курьерах. На переход к исполнению новых требований работодателям тоже дано три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гидов-нелегалов будут штрафовать с 1 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.