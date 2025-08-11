«Мы тебя очень ждали»: Трусова и Игнатов раскрыли имя сына

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Фигуристы Трусова и Игнатов назвали сына Михаилом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Instagram*/avtrusova; 5-tv.ru

Малыш появился на свет 8 августа.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов совсем недавно впервые стали мамой и папой. Сейчас спортсмены наслаждаются своим новым статусом молодых родителей. В своих социальных сетях пара поделилась с поклонниками долгожданной новостью о том, как они назвали своего малыша.

О счастливом событии Трусова рассказала фанатам в своем личном блоге, коротко написав: «Родила». Позже Игнатов откровенно признался, что пока не может полностью поверить, что стал отцом.

Спустя несколько дней фигуристка с малышом выписались из роддома. Тогда она предложила своим подписчикам угадать имя сына. И вот сегодня спортсменка поделилась долгожданным ответом: мальчика назвали Михаилом.

«Михаил. 06.08.2025 Мы тебя очень ждали», — написали молодые родители.

Фанаты сразу же принялись поздравлять звездную семью.

«Игнатовы, я вас поздравляю!»;

«Поздравляю, Саша и Макар! Пусть ваш малыш растет здоровым и счастливым!» — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой.

