Пожиратель мозга: врачи предупредили о распространении опасного грибка

Рита Цветкова
DM: врачи предупредили о распространении поражающего мозг грибка Candida auris

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Sand

После очередного случая заражения в ОАЭ грибок назвали серьезной угрозой человечеству.

Темпы распространения смертельно опасного грибка Candida auris (C. auris) в мире растут. Он становится все более устойчивым к лекарствам и способен поражать мозг человека. Об этом сообщается в материале британской газеты Daily Mail.

Отмечается, что грибок, впервые обнаруженный в 2009 году, может долго выживать на поверхностях в больницах и на коже, способен устоять даже после использования дезинфицирующих средств и лекарств. Помимо мозга он атакует кровь, спинной мозг, кости, брюшную полость, уши, легкие и мочевыделительную систему.

«Грибок Candida auris, который Всемирная организация здравоохранения внесла в список 19 самых смертоносных для человека, распространяется по всему миру», — сказано в публикации.

Журналисты описывают очередной случай обнаружения C. auris. Жертвой стал 34-летний житель Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Мужчина попал в ДТП, в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму, затем перенес операцию, но его состояние не улучшалось. После серии диагностических тестов медики выяснили, что мозг пациента поражен грибком. Специалисты предположили, что грибок попал в мозг через ранения после аварии

Только на 99-й день пребывания в больнице стало ясно, что речь идет о грибке. После серии хирургических вмешательств, курса антибиотиков ему назначили три недели противогрибковых инъекций, затем внутривенное введение двух препаратов в течение 15 дней, а следом 11-дневный курс противогрибковых таблеток. Мужчина перестал их принимать лишь после того, как анализы крови стали чистыми.

Повторные анализы показали, что инфекция устранена, и его выписали после семи месяцев пребывания в больнице.

Как сообщает ВОЗ, смерть от Candida auris наступает в среднем в одном из трех случаев заражения - все из-за «чрезмерного использования противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве и здравоохранении», которое и поспособствовало развитию устойчивости к таким препаратам у Candida auris.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему резиновые коврики, традиционно использующиеся в прихожей для защиты пола от влаги, грязи и снега, могут представлять опасность для здоровья.

