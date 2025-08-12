Вице-губернатор Аляски о встрече Путина и Трампа: «Имеет шанс войти в историю»

Переговоры президентов США и РФ запланированы на 15 августа.

Вице-губернатор Аляски Лоран Леман заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могу войти в историю. Как известно, встреча запланирована на 15 августа. По данным прессы, она может пройти в курортном городке Гирдвуд к юго-востоку от Анкориджа. Предположительно, поэтому на несколько дней бронирование номеров здесь приостановлено.

Точные обстоятельства встречи пока не разглашаются, зато активно обсуждается ее потенциал, а также значение для дальнейшего развития глобальной политики. Известно, что одним из самых важных вопросов станет ситуация на Украине. Есть вероятность, что речь пойдет о конкретных условиях соглашения. Так, недавно Трамп публично заявил, что, по его информации, 88% украинцев хотят заключения сделки.

«Мы принимали президента США на Аляске несколько раз. Я лично участвовал в организации некоторых из этих визитов. Но нынешний саммит действительно имеет шанс войти в историю. Если участникам удастся выработать решения по прекращению войны на Украине, на что я очень надеюсь, то этот саммит войдет в историю как выдающееся событие», — сказал Лоран Леман.

