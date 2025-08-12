В России и мире вспоминают трагедию подлодки «Курск»

Она затонула в Баренцевом море 25 лет назад.

Сегодня — годовщина одной из самых страшных катастроф в истории российского флота. Ровно 25 лет назад во время учений в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».

Трагедия унесла жизни 118 человек — членов экипажа, представителей штаба Северного флота и сотрудников завода, который поставлял оборудование для субмарины. Расследование показало, что причиной катастрофы стал взрыв в торпедном аппарате.

Трагедия потрясла российское и международное сообщество.

В России и мире вспоминают трагедию подлодки «Курск»

