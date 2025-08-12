Тушили 100 человек: промзона сгорела в Ярославской области

Огонь охватил производственный цех.

Почти пять тысяч квадратных метров сгорели в промзоне Ярославской области. Ночью огонь охватил производственный цех. Тушили возгорание 100 человек. В здании обрушилась кровля. Предварительно, внутри никого не было, сообщения о пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА. Раненых и погибших, по предварительным данным, не было.

