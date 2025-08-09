В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 23 0

В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА

В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Погибших и раненых, по предварительным данным, нет.

Взрыв и последующее возгорание произошли в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону. Причиной стала атака украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Из-за атаки БПЛА произошли взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону», — уточнил чиновник.

Оперативные службы уже работают на месте. Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, раненых и погибших нет.

За вечер 8 августа дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 украинских БПЛА.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате взрыва беспилотного летательного аппарата в Белгородской области пострадал ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 авг
Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
8 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников
7 авг
В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
7 авг
Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ
7 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника
7 авг
Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА
7 авг
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
6 авг
Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
6 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
6 авг
В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

2:08
«Вот вам секрет»: как Решетова приходила в форму после родов
1:48
Российская гимнастка Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе
1:32
Ушаков: Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ
1:25
В жилом доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар из-за атаки БПЛА
1:06
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске
0:55
По цепочке: как штрафы для грузоперевозчиков ведут к подорожанию стройматериалов

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс