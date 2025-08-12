Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом

Роман российской знаменитости и представителя арабской культуры развивается слишком стремительно.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вышла на новый уровень отношений с арабским шейхом. Об этом заявила сама балерина на своей странице в социальных сетях.

«Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах», — написала Волочкова.

О том, было ли это шуткой, или роман российской артистки и представителя арабской культуры действительно развивается более чем стремительно, неясно.

Больше никаких пояснений к данному заявлению балерина не давала. Кроме того, конкретно к этому посту она закрыла комментарии.

Впервые на публике пара появилась 10 августа на закрытии международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. По словам Анастасии, шейх ею очарован и даже планировал увезти бывшую артистку Большого театра в Эмираты на частном самолете. Однако Волочкова утверждает, что ее подобным не удивить.

