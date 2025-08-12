Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом

Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роман российской знаменитости и представителя арабской культуры развивается слишком стремительно.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова вышла на новый уровень отношений с арабским шейхом. Об этом заявила сама балерина на своей странице в социальных сетях.

«Мой шейх остался со мной. Свадьба тогда в Эмиратах», — написала Волочкова.

О том, было ли это шуткой, или роман российской артистки и представителя арабской культуры действительно развивается более чем стремительно, неясно.

Больше никаких пояснений к данному заявлению балерина не давала. Кроме того, конкретно к этому посту она закрыла комментарии.

Впервые на публике пара появилась 10 августа на закрытии международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. По словам Анастасии, шейх ею очарован и даже планировал увезти бывшую артистку Большого театра в Эмираты на частном самолете. Однако Волочкова утверждает, что ее подобным не удивить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова зарядилась энергией от пальмы на Мальдивах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

12:20
В Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах
12:08
Меган Маркл и принц Гарри получили от Netflix новый, но менее щедрый контракт
11:58
Тушили 100 человек: промзона сгорела в Ярославской области
11:50
Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией
11:42
Шутка ли? Анастасия Волочкова заявила о скорой свадьбе с шейхом
11:31
Рябков: встреча Путина и Трампа придаст новый импульс отношениям РФ и США

Сейчас читают

Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс