Равнодушие и жестокость: в Лейпциге усыпили краснокнижных тигрят

В Лейпциге усыпили краснокнижных тигрят, которых отказалась кормить мать

Фото, видео: © РИА Новости/Елизавета Семина; 5-tv.ru

По словам руководства зоопарка, мать отказалась кормить детенышей.

Скандал вокруг зоопарка Лейпцига набирает обороты. Немецкие зоозащитники подали в суд на его работников. Они усыпили краснокнижных амурских тигрят. Руководство зоопарка объяснило свои действия тем, что мать отказалась кормить потомство.

Решение приняли, даже несмотря на то, что детенышей могли выходить сами сотрудники. Об этом «Известиям» рассказали отечественные специалисты.

«Выкормить тигренка в современном мире без матери не составляет труда. За 20 лет мы выкормили огромное количетво малышей. Существует достаточное количество смесей, есть система смешивания. Можно комбинировать. Да, это трудозатратно, бессонные ночи. По нашему мнению, убивать детенышей смысла совершенно не было», — считает президент хосписа «Дом тигра» Яна Олейник.

Это далеко не первый случай, когда животные в Европе становятся жертвами жестокого обращения. Датский зоопарк в Копенгагене ранее призывал посетителей «сдавать своих домашних питомцев на корм хищникам». Якобы для того, чтобы имитировать для них охоту в дикой природе. За передачу крупных особей даже предлагали вознаграждение.

