Форвард «Динамо» Комтуа признался, что в России вернул себе радость от хоккея

Канадский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Комтуа заявил, что в России заново открыл для себя радость от игры в хоккей. Об этом он сообщил в эфире франкоязычного телеканала RDS.

«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России. Первый месяц было немного сложно, мне определенно пришлось адаптироваться», — поделился Комтуа.

Спортсмен отметил, что Москва — прекрасный город, несмотря «на дурную репутацию страны». Также он рассказал, что его жене, которая переехала с ним, тоже понравилось в России.

Комтуа присоединился к «Динамо» летом 2024 года. Ранее он выступал в составе клубов НХЛ «Анахайм Дакс» и «Каролина Харрикейнз», а также в АХЛ.

В своем дебютном сезоне в КХЛ Комтуа провел 77 матчей, набрав 63 очка (28 голов и 35 передач) при показателе полезности «+14». Помимо результативности, он отметился высокой активностью в обороне и силовой борьбе: 225 силовых приемов, 61 заблокированный бросок и 39 перехватов.

Вместе с «Динамо» форвард дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где команда уступила «Трактору» из Челябинска.

В конце июля клуб продлил контракт с 26-летним Комтуа на один год — до мая 2026 года. По данным источников, годовая зарплата хоккеиста по новому соглашению составляет около 65 миллионов рублей.

Генеральный директор клуба Сергей Сушко отметил, что переговоры прошли успешно, и команда рада продолжить сотрудничество с Максимом, который стал важной частью состава и одним из лидеров «Динамо».

