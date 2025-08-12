Британец умер на десять минут и рассказал о своих ощущениях

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Фото: www.globallookpress.com

Мужчина перенес сердечный приступ.

Житель Великобритании пережил клиническую смерть после сердечного приступа и сравнил свои ощущения со спокойным сном. Об этом пишет газета Mirror.

Необычный опыт, связанный с потусторонним миром, получил, как утверждает издание, 42-летний Матвей Элик. Инцидент произошел еще два года назад — в 2023-м. Мужчина начал испытывать проблемы со здоровьем. У него появилась одышка и сильно отекли ноги. Это длилось некоторое время, но британец старался не обращать на это внимание. Он был уверен, что серьезных проблем со здоровьем у него нет, а во всем виноват сложный график работы.

В один из дней Матвей не смог подняться по лестнице. Его коллеги забеспокоились и вызвали скорую помощь. После того как Элик был доставлен в местную больницу, у него перестало биться сердце. Медики зафиксировали клиническую смерть, которая длилась десять минут.

К счастью, врачам удалось успешно реанимировать пациента. Он был помещен в искусственную кому. Затем британцу сделали операцию, в ходе которой хирурги удалили кровяные сгустки в области сердца и легких.

Семью Матвея предупреждали, что, когда тот придет в себя, то вероятно у него будут проблемы с памятью. Так и вышло. После того как Элик очнулся, он ничего не смог вспомнить.

«Когда я пришел в себя после комы, это было как сон. Все было спокойно», — цитирует издание британца.

Элик продолжает реабилитацию, но вспомнить что же с ним происходило в эти десять минут ему так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что зарубежный блогер рассказал о путешествии в загробный мир после клинической смерти. По его словам, во время отключки он со стороны видел собственное обездвиженное тело.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

