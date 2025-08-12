Дочь Даны Борисовой решилась на очередную пластическую операцию

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

В марте нынешнего года подросток уже корректировала нос.

Дочь Даны Борисовой собралась на очередную пластическую операцию

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина Аксенова, готовится к новой пластической операции, несмотря на свой юный возраст. Она планирует «преобразить фигуру» с помощью липоскульптуры, которая станет подарком на совершеннолетие от матери. Об этом подросток рассказала в своем Telegram-канале.

«Уже 22 августа у меня операция у моего любимого хирурга Гайка Бабаяна! Буду делать полностью всю фигуру. И нет, я не зависима от пластических операций. Просто нет предела совершенству», — написала она.

Интересно, что, несмотря на возраст и недавний диагноз, биполярное расстройство, Полина продолжает искать новые способы изменить себя. Мать, Дана Борисова, поддерживает дочь, предоставляя ей большую свободу в решениях относительно внешности.

В 2024 году Аксенова призналась, что по совету матери использовала препарат «Оземпик» для похудения, хотя позже прекратила лечение, осознав возможные последствия.

Для Полины это не первая пластика: в марте 2025 года она сделала ринопластику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова показала лицо после пластики.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.67
-0.11 92.95
0.07
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

18:29
Путин высказался о дефиците кадров труда и безработице
18:24
Молдавский аграрный сектор на грани: фермеры ждут поддержки
18:10
Редких тигрят — усыпили, зебру — скормили львам: кошмары лейпцигского зоопарка
17:59
Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
17:57
«Вот это триггернуло!» — Тодоренко подверглась критике за танец в купальнике
17:40
Дочь Даны Борисовой решилась на очередную пластическую операцию

Сейчас читают

Семья давно смирилась с утратой: Иосиф Пригожин о гибели своего зятя на СВО
Вице-губернатор Аляски Лоран Леман рассказал о своих русских корнях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс