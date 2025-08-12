Дочь Даны Борисовой решилась на очередную пластическую операцию

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина Аксенова, готовится к новой пластической операции, несмотря на свой юный возраст. Она планирует «преобразить фигуру» с помощью липоскульптуры, которая станет подарком на совершеннолетие от матери. Об этом подросток рассказала в своем Telegram-канале.

«Уже 22 августа у меня операция у моего любимого хирурга Гайка Бабаяна! Буду делать полностью всю фигуру. И нет, я не зависима от пластических операций. Просто нет предела совершенству», — написала она.

Интересно, что, несмотря на возраст и недавний диагноз, биполярное расстройство, Полина продолжает искать новые способы изменить себя. Мать, Дана Борисова, поддерживает дочь, предоставляя ей большую свободу в решениях относительно внешности.

В 2024 году Аксенова призналась, что по совету матери использовала препарат «Оземпик» для похудения, хотя позже прекратила лечение, осознав возможные последствия.

Для Полины это не первая пластика: в марте 2025 года она сделала ринопластику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова показала лицо после пластики.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX