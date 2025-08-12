Молдавский аграрный сектор на грани: фермеры ждут поддержки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

В Молдавии фермеры все еще ждут обещанной поддержки от властей после заморозков

молдавский коровник прозябает, аграрии вымирают

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Производители пытаются добиться поддержки от властей.

Молдавские аграрии сталкиваются с серьезными проблемами, и их положение продолжает ухудшаться, пишет издание EADaily.

Производители сахарной свеклы, пострадавшие от весенних заморозков, все еще ожидают помощи от властей. На недавнем совещании в министерстве сельского хозяйства обсуждались меры по возмещению ущерба и субсидирования.

По словам экспертов, убытки от заморозков могут достигать 35 миллионов леев (около 167 миллионов рублей). Особенно тяжело ситуация сложилась в северных районах страны, таких как Единецкий и Окницкий. Фермеры вложили значительные средства в посевы, но из-за низкой урожайности рискуют понести серьезные финансовые потери.

Директор департамента сырья компании Südzucker Moldova Анатолий Городенко, отметил, что затраты на гектар составляют от 35 до 40 тысяч леев. При урожайности в 16 тонн овоща с одного гектара фермеры могут потерять до 30 тысяч леев (около 143 тысяч рублей). Необходимость в поддержке со стороны государства становится все более актуальной.

Кроме того, экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. За первый квартал 2025 года экспорт упал на 13,8%. Особенно пострадали сектора сельского хозяйства, где наблюдается снижение экспорта зерновых, растительных масел и овощей.

Неурожайный год и переход от экспорта готовой продукции к поставкам сырья только усугубляют кризис.

