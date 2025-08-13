Девять клипов подряд: группа REFLEX планирует установить мировой рекорд

Музыкальные звезды 2000-х не сдают позиций и берут новые высоты.

Группа REFLEX — бессменная солистка Ирина Нельсон и продюсер, автор песен Вячеслав Тюрин — планирует установить мировой рекорд, связанный с новым альбомом «Больше чем жизнь». Весной творческий коллектив отметил свое 25-летие юбилейным шоу в концертном зале «Москва». Тогда и был представлен упомянутый сборник.

Теперь Тюрин и Нельсон собираются снять девять видеоклипов на песни из этого альбома. Работа уже стартовала. Как отметил продюсер, «Больше чем жизнь» — набор невероятно сильных треков, которые хочется увековечить. Поэтому и было решено создать клип на каждый из синглов. Или почти на каждый.

«Да, их будет девять или десять, и мы это сделаем! Мы хотим, чтобы это стал альбом с наибольшим количеством клипов в истории, и намерены зафиксировать рекорд в Книге рекордов. Мы хотим остаться в истории музыки!» — заявил Тюрин.

По словам продюсера, группа REFLEX — это не только всем известные композиции «Танцы», «Сойти с ума», выпущенная в далеком 2001-м, или «Нон-Стоп». В число золотых хитов Тюрин включает и «Потому что не было тебя», и «Первый раз», и «Люблю», и «Трудно говорить», и множество других. Всего около 200 песен — 14 альбомов. Но на этом не хочется останавливаться.

«Мы начали в 2000 году и до сих пор остаемся в чартах. Наши песни поет и перепевает новое поколение, а мы продолжаем работать уже более 25 лет, стараясь всегда быть на пике музыкальной моды и звучания!» — сказал Тюрин.

Вячеслав и Ирина также приняли решение выпустить альбом «Больше чем жизнь» в версии Deluxe, добавив в него две абсолютно новые композиции. На одну из них — «Геншин», вдохновленную всемирно известной одноименной компьютерной игрой, — уже начались съемки клипа в визуальной стилистике Genshin Impact.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Нельсон запрещает родным называть ее бабушкой, несмотря на наличие внука.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.