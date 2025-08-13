Юг Европы охватили пожары из-за экстремальной температуры
Из-за жары горят Испания, Италия, Франция, Греция и Кипр.
Экстремальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары по всей Европе. Сейчас там аномально высокие температуры, до плюс 45 градусов.
Огнем охвачена Испания — там пожары подступают к жилым районам. Идет эвакуация, и уже есть погибшие… Без жертв не обошлось и во Франции: огонь перекинулся на здания и охватил десятки машин.
В Италии полыхают склоны вулкана Везувий, а в Греции зоной смертельной опасности стали пригороды Афин. Уничтожены оливковые рощи, пламя добралось до курортных островов.
Крупнейший в своей истории пожар переживает и Кипр.
