Юг Европы охватили пожары из-за экстремальной температуры

Экстремальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары по всей Европе. Сейчас там аномально высокие температуры, до плюс 45 градусов.

Огнем охвачена Испания — там пожары подступают к жилым районам. Идет эвакуация, и уже есть погибшие… Без жертв не обошлось и во Франции: огонь перекинулся на здания и охватил десятки машин.

В Италии полыхают склоны вулкана Везувий, а в Греции зоной смертельной опасности стали пригороды Афин. Уничтожены оливковые рощи, пламя добралось до курортных островов.

Крупнейший в своей истории пожар переживает и Кипр.

