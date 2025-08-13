В «Лужниках» расскажут о будущем энергетической отрасли Москвы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

В Москве пройдет День столичных энергетиков в рамках форума Территория будущего.

О будущем энергетической отрасли Москвы расскажут на празднике в «Лужниках»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

На площадке форума «Территория будущего» в спортивном комплексе «Лужники» 14 августа состоится праздник, посвященный энергетической отрасли столицы, сообщает Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

На главной аллее откроется выставка спецтехники, где представят автогидроподъемник для работы на большой высоте, передвижную дизель-генераторную установку, комплексную метрологическую лабораторию и бригадный автомобиль с полным набором инструментов. В этой же зоне запланирован масштабный флешмоб, в котором примут участие десятки гостей и создадут живую танцевальную инсталляцию.

В павильоне мастер-классов посетители смогут сплести яркие браслеты как символ надежных энергетических связей города. Работает энергетический квиз для проверки знаний об энергетике, экологии и технологиях будущего, а музыкальная викторина порадует меломанов. В зоне «Подкова» гостей встретят ростовые куклы-талисманы Лампик, Фонариус и Электрониус. :)

В течение дня пройдет фотоконкурс с памятными призами для лучших авторов. Завершит программу научное шоу «Управляй энергией» с катушкой Тесла, где покажут электрические разряды, танцующие молнии и эффектные эксперименты и расскажут об основах получения энергии.

