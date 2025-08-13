Выпала шерсть — бросил заводчик: в США собака получила несправедливую награду

Самой уродливой собакой в мире стала бульдог Петуния

Она стала самой уродливой в мире, но ее заботливую хозяйку это совсем не смущает.

В США выбрали самую уродливую собаку в мире. И это вовсе не оскорбление, а престижный титул. Эталоном антипривлекательности стала бульдог по кличке Петуния. Ее бросил заводчик, после того как у собаки выпала шерсть, а ветеринары нашли тяжелые заболевания.

Бульдога выходили волонтеры и нашли новую заботливую хозяйку. Благодаря ей, Петуния теперь мировая звезда. А изображение питомца теперь красуется на банках с популярным в Америке напитком.

