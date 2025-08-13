Выпала шерсть — бросил заводчик: в США собака получила несправедливую награду
Самой уродливой собакой в мире стала бульдог Петуния
Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Она стала самой уродливой в мире, но ее заботливую хозяйку это совсем не смущает.
В США выбрали самую уродливую собаку в мире. И это вовсе не оскорбление, а престижный титул. Эталоном антипривлекательности стала бульдог по кличке Петуния. Ее бросил заводчик, после того как у собаки выпала шерсть, а ветеринары нашли тяжелые заболевания.
Бульдога выходили волонтеры и нашли новую заботливую хозяйку. Благодаря ей, Петуния теперь мировая звезда. А изображение питомца теперь красуется на банках с популярным в Америке напитком.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?