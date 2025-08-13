Попробовать себя в роли врача можно на форуме «Москва 2030»

Экспозиция медицинских симуляторов, где гости под руководством профессионалов могут отработать навыки врачебной практики, открылась в столице, сообщает Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Ознакомиться с ней можно на площадке форума «Москва 2030» в Гостином Дворе

На выставке представлено современное симуляционное оборудование, позволяющее получить практический опыт в условиях, максимально приближенных к реальным. Посетители пробуют себя в роли медика: уже более 80 тысяч человек освоили тренажеры и симуляторы, отмечают в Департаменте здравоохранения Москвы.

Экспозиция рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг гостей, желающих познакомиться с технологиями будущего.

Особое внимание привлекают эндоскопические установки, где можно провести гастро-, колоно- и бронхоскопию на тренажерах, а также хирургические комплексы с 3D‑визуализацией для отработки лапароскопических навыков. Представлены симуляторы УЗИ, которые помогают научиться проводить диагностику и интерпретировать результаты в приближенных к реальности условиях.

Кроме этого, посетители имеют возможность изучить работу кардиологической аппаратуры: прослушать сердце, смоделировать нарушения ритма и посмотреть ангиографические процедуры, знакомые эндоваскулярным хирургам. На площадке демонстрируются навыки ухода за пациентами, работы с аппаратами искусственной вентиляции легких и проведения гистероскопии, что делает экспозицию практически полезной и образовательной для разной аудитории.

