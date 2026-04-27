Собянин объявил о завершении реконструкции Кузьминского путепровода

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Специалисты заменили изношенные несущие балки, обновили ригели и деформационные швы, заменили конструкции мостового полотна и ограждений.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

После комплексной реконструкции открыт Кузьминский путепровод. Его построили в 1960 году для удобного движения транспорта по основному ходу Волгоградского проспекта — одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«За 65 лет интенсивной эксплуатации объект перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества. Специалисты полностью заменили изношенные несущие балки на сборное железобетонное пролетное строение», — написал Мэр Москвы.

Длина путепровода составляет примерно 65 метров, ширина проезжей части — 21,5 метра. Движение автомобилей осуществляется по трем полосам в каждом направлении, включая выделенную для общественного транспорта.

Спустя 65 лет интенсивной эксплуатации Кузьминский путепровод перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества, предъявляемым к городским объектам транспортной инфраструктуры. В ходе проведенного обследования выявили серьезные дефекты — разрушение бетона и обнажение арматурного каркаса железобетонных конструкций, нарушение гидроизоляции и коррозию арматуры.

Комплексную реконструкцию сооружения начали во втором квартале 2025 года по поручению Сергея Собянина. Эти работы стали естественным завершением обновления и благоустройства Волгоградского проспекта.

Изношенные несущие балки заменили на сборное железобетонное пролетное строение. Кроме того, обновили ригели и деформационные швы, заменили конструкции мостового полотна и ограждений, отремонтировали стойки промежуточных и крайних опор, укрепили конусы и откосы насыпи.

При этом во время реконструкции путепровод продолжал выполнять свою основную функцию. Пока часть дорожного полотна была закрыта, другая — по две полосы в каждом направлении — оставалась открытой для движения, в том числе и городского транспорта.

Комплексную реконструкцию Кузьминского путепровода завершили в апреле 2026 года. По расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения может потребоваться не ранее чем через 25 лет.

