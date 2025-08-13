«Одни здоровы, вторые — шипят и извиваются»: Захарова о реакции на встречу Путина и Трампа

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 70 0

Захарова о мировой реакции на встречу Путина и Трампа на Аляске

Захарова о мировой реакции на встречу Путина и Трампа на Аляске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предстоящий саммит разделяет международное сообщество на два лагеря.

Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала отклики на встречу лидеров России и США как своеобразную лакмусовую бумажку.

По ее словам, часть стран и политических сил стремится к урегулированию и ожидает прорывных решений по украинскому конфликту, тогда как другая часть реагирует враждебно и пытается сорвать переговорный процесс.

Захарова подчеркнула, что в первой группе находятся «здоровые силы», готовые к конструктивному диалогу и заинтересованные в деэскалации. В противоположность им она выделила тех, кто «шипит и извивается», выискивает лазейки, чтобы перевести разговор в другое русло, и вместо пожеланий успеха желает любых препятствий на пути к мировому урегулированию.

Встреча должна состояться 15 августа на Аляске. Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры 8 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал выбор места логичным, а пресс-секретарь Белого дома указал на Анкоридж как на город проведения. Ожидается, что переговоры позволят определить конкретные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша пытается найти «русский след» в выходке украинских нацистов в Варшаве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
В Русском центре на Аляске отметили интерес местных жителей к РФ 
12:45
Новые обследования и анализы: как могут измениться стандарты лечения гипертонии
12:30
Суд постановил взыскать 49,5 млрд рублей по делу о крушении танкера «Волгонефть-212»
12:22
Грузовик в Кабардино-Балкарии упал в реку с 20-метровой высоты
12:12
Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в Техасе
12:05
МИД отметил усиление террористической активности ВСУ перед саммитом РФ и США

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс