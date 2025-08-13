Американские заводы СПГ установили новый максимум

Поставки природного газа на американские терминалы СПГ 10–11 августа показали новый рекорд — почти 466 млн кубометров в сутки, следует из данных EADaily.

Главный прирост обеспечил терминал Plaquemines, примерившийся к 90 млн кубометров в сутки, тогда как крупнейший действующий проект Sabine Pass остается на уровне около 121 млн кубометров в сутки.

За год объемы приема выросли заметно — с примерно 370 млн кубометров в сутки год назад — благодаря запуску новых проектов и ожидаемому вводу второй очереди Plaquemines этой осенью (37 млн кубометров в сутки). В перспективе Golden Pass и другие проекты могут добавить еще до 60 млн кубометров в сутки в 2026–2027 годах, что по прогнозам EIA выведет экспорт на уровень 600 млн кубометров в сутки и выше к 2027 году.

Экономика этого роста проста и сложна одновременно. Пока экспорт составляет менее 5% от внутренней добычи США, поэтому давление на внутренний рынок ограничено. На бирже Henry Hub условная цена газа эквивалентна примерно $103 за тысячу кубометров, тогда как европейские спотовые котировки и долгосрочные формулы могут давать $300–400 за тысячу кубометров — разрыв складывается из стоимости сжижения, фрахта и регазификации. Это означает, что при высокой мировой цене прибыль экспорта значительна, но для стабильного насыщения рынка требуются и новые мощности, и устойчивый спрос в Азии и Европе.

На фоне этих процессов важны два фактора для наблюдения: темпы ввода новых очередей и международный спрос, особенно в Азии; а также геополитические и ценовые шоки, которые могут либо ускорить масштабирование экспорта, либо удержать инвестиции на прежнем уровне.

