Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%

Эфирная новость 37 0

Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для семей с двумя или более детьми ставка по НДФЛ уменьшится до 6%. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Это коснется семей, где общий доход не превышает полтора прожиточных минимума. Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
Умер спортивный комментатор Борис Скрипко
20:37
Во весь рост: бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу
20:20
Личное в публичное: зачем Кудрявцева выставляет семейные проблемы напоказ
20:04
Грузовик-беспилотник впервые проехал от Петербурга до Казани
19:50
Новый импульс: Ивангород хотят превратить в туристический центр
19:34
Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
В Минцифры прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*
Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс