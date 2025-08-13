Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%

Для семей с двумя или более детьми ставка по НДФЛ уменьшится до 6%. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Это коснется семей, где общий доход не превышает полтора прожиточных минимума. Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.

