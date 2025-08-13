Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%
Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Для семей с двумя или более детьми ставка по НДФЛ уменьшится до 6%. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Это коснется семей, где общий доход не превышает полтора прожиточных минимума. Ежегодную выплату можно будет получить уже в следующем году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?