Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Ракетный комплекс предназначался для ударов вглубь России, по мирным территориям.

💥💥ВС РФ нанесли поражение объектам военно-промышленной инфраструктуры Украины

Фото: www.globallookpress.com/Handout

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженными силами России нанесены удары по объектам военно-промышленной инфраструктуры Украины, которые участвовали в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«В результате совместной операции Вооруженных Сил и ФСБ России сорваны планы киевского режима по реализации собственной ракетной программы ОТРК «Сапсан», — говорится в сообщении.

Комплекс «Сапсан» предназначался для ударов вглубь России — по мирным территориям. Дальность поражения ОТРК обозначена в пределах 500-750 километров.

Выполняя боевую задачу, ВС РФ применили высокоточное ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты.

Огневое поражение нанесено по наземным и подземным цехам производств. В том числе, по инфраструктуре Павлоградских химического и механического заводов, Шосткинского государственного научно-исследовательского института и Шосткинского казенного завода «Звезда». Здесь производили твердое топливо для ОТРК, артиллерийские и реактивные снаряды, малые авиационные бомбы, термобарические и боевые заряды, а также порох. Кроме этого, в цехах осуществлялась сборка ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей «Сапсана».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины и цехам производства дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан»
7:30
Штурмовики-контрактники «отрепетировали» захват укрепленных позиций неприятеля. Лучшее видео из зоны СВО
7:07
В России предложили ограничить рост цен на платное образование
6:51
ВСУ ударили по зданию правительства в Белгородской области
6:48
Подключились известные юристы: 100% населения Гагаузии осуждает преследование Евгении Гуцул
6:32
В Греции стремительно растет площадь лесных пожаров

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс