Умер спортивный комментатор Борис Скрипко

На 79-м году жизни скончался Борис Скрипко — один из самых узнаваемых спортивных комментаторов в истории советского и российского телевидения. О его смерти сообщил Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс». Причины смерти на данный момент не уточняются.

Борис Скрипко начал телевизионную карьеру в 1979 году. Уже спустя год он стал комментировать соревнования на Олимпийских играх в Москве 1980 года. Его голос сопровождал трансляции по боксу. Именно с этим видом спорта была неразрывно связана большая часть его профессионального пути.

В последние годы жизни Скрипко работал на «Матч ТВ».

