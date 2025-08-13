Умер спортивный комментатор Борис Скрипко

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Его голос озвучивал события Олимпиады-1980 в Москве.

Умер спортивный комментатор Борис Скрипко

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 79-м году жизни скончался Борис Скрипко — один из самых узнаваемых спортивных комментаторов в истории советского и российского телевидения. О его смерти сообщил Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс». Причины смерти на данный момент не уточняются.

Борис Скрипко начал телевизионную карьеру в 1979 году. Уже спустя год он стал комментировать соревнования на Олимпийских играх в Москве 1980 года. Его голос сопровождал трансляции по боксу. Именно с этим видом спорта была неразрывно связана большая часть его профессионального пути.

В последние годы жизни Скрипко работал на «Матч ТВ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер «гроза шпионов» — полковник КГБ СССР Владимир Зайцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
Умер спортивный комментатор Борис Скрипко
20:37
Во весь рост: бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу
20:20
Личное в публичное: зачем Кудрявцева выставляет семейные проблемы напоказ
20:04
Грузовик-беспилотник впервые проехал от Петербурга до Казани
19:50
Новый импульс: Ивангород хотят превратить в туристический центр
19:34
Ставку по НДФЛ для семей с двумя и более детьми уменьшат до 6%

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
В Минцифры прокомментировали ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*
Сергей Лавров отправится на Аляску в составе российской делегации
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс