Не только глаза: чем полезна черника и когда ее нужно собирать

Сезон сбора ягод зависит от региона.

Употребление черники полезно не только для зрения, но и для ЖКТ. Где же собирать ягоды и в какое время, журналистам URA.RU рассказала диетолог Василиса Гаврилова.

По словам эксперта, черника содержит значительное количество органических кислот — лимонную и яблочную, которые положительно влияют на работу ЖКТ. Также ягоды богаты разными витаминами: группы B, C, E, K, H, PP. В то же время, черника является источником целого ряда минералов и микроэлементов.

«Особенно ценными в чернике являются антоцианы — вещества, которые придают ягоде темный цвет. Они не только окрашивают губы и язык в синий цвет, но и обладают мощным антиоксидантным действием, защищая клетки сосудов от повреждений и воспалений», — отметила Гаврилова.

Благодаря всем этим элементам, употребление черники может стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

«Антоцианы черники защищают сосуды от повреждений, снижают артериальное давление и нормализуют уровень холестерина в крови. Это работает на профилактику гипертонии и атеросклероза», — рассказала эксперт.

К тому же, черника благоприятно влияет на пищеварительную систему и может предотвратить развитие дегенеративных заболеваний глаз, в том числе сетчатки, а также образование катаракты.

По словам Гавриловой, сезон сбора черники сильно зависит от того или иного региона. На юге России эта пора приходилась на июль. В средней полосе сбор в самом разгаре — он продлится до конца августа. На Урале и в Сибири — до середины сентября. В то время как в Заполярье черника только созревает и собирать ее можно будет ближе к началу октября. В Карелии и Ленинградской области сейчас пик сезона.

Говоря же о конкретных местах, где стоит искать чернику, Гаврилова выделила сосновые и еловые боры, смешанные лесные участки, где березы растут вместе с осинами, а также окраины болот и влажные низины.

В то же время эксперт предостерегла собирать ягоды возле дорог или вблизи промышленных предприятий, так как черника впитывает в себя вредные вещества.

