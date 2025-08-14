Завершилось извержение вулкана Ключевской на Камчатке

Борис Сатаров
Последний пепловый выброс произошел за день до окончания активной фазы.

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

На Камчатке прекратилось извержение вулкана Ключевской, в его кратере образовался новый шлаковый конус. Об этом 13 августа сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Как уточнили в ведомстве, активная фаза извержения продолжалась несколько недель и завершилась вскоре после серии пепловых выбросов. В частности, 9 августа вулкан выбросил пепел на высоту свыше 11,5 километра, а 12 августа — на 7 километров над уровнем моря. Последний шлейф растянулся на 140 километров.

Ключевской активизировался после землетрясения на Камчатке 30 июля. Ученые отмечают, что образование нового шлакового конуса стало итогом прошедшей активности, которая сопровождалась значительными выбросами пепла и сейсмическими событиями в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Камчатского края произошло землетрясение магнитудой 5,3. По имеющимся данным, эпицентр толчков находился на расстоянии 347 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине более 51 километра. О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщалось. Жители региона также не сообщали о том, что ощущали какие-либо колебания.

