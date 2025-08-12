На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмическая активность в регионе не утихает с 30 июля.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ученые зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Согласно опубликованной информации, очаг подземного толчка находился в 347 км от Петропавловска-Камчатского на глубине более 51 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Жители региона также не сообщали о том, что ощутили какие-то колебания.
Серия мощных землетрясений обрушилась на полуостров в конце прошлого месяца — 30 июля. Тогда многие жители Петропавловска выбежали из своих квартир, потому что в домах дрожали стены. Из-за подземных толчков обрушились некоторые здания, в том числе детский сад.
С тех пор сейсмическая активность на Камчатке не утихает. Более того, из-за постоянных толчков в регионе проснулось как минимум пять вулканов. В их числе Ключевская Сопка, который начал извергаться. Облако пепла накрыло ближайшие к нему населенные пункты. Коммунальщики пару дней устраняли последствия катаклизма.
Ранее 5-tv.ru писал, что после мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 авг
- Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
- 10 авг
- На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
- 8 авг
- Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
- 6 авг
- Тектонический сдвиг: куда «уехал» юг Камчатки?
- 6 авг
- Все еще трясет: толчки магнитудой 6,0 зафиксировали на Камчатке
- 5 авг
- «Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
- 5 авг
- После мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток
- 4 авг
- «Опасен для туристов»: лавовый поток вулкана Ключевской приближается к леднику
- 4 авг
- Серьезный катаклизм: после землетрясения на Камчатке продолжают фиксировать афтершоки
- 3 авг
- Цунами уничтожило все оборудование рыбного завода «Алаид» на Курилах
94%
Нашли ошибку?