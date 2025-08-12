На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

Ученые зафиксировали на Камчатке землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Согласно опубликованной информации, очаг подземного толчка находился в 347 км от Петропавловска-Камчатского на глубине более 51 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Жители региона также не сообщали о том, что ощутили какие-то колебания.

Серия мощных землетрясений обрушилась на полуостров в конце прошлого месяца — 30 июля. Тогда многие жители Петропавловска выбежали из своих квартир, потому что в домах дрожали стены. Из-за подземных толчков обрушились некоторые здания, в том числе детский сад.

С тех пор сейсмическая активность на Камчатке не утихает. Более того, из-за постоянных толчков в регионе проснулось как минимум пять вулканов. В их числе Ключевская Сопка, который начал извергаться. Облако пепла накрыло ближайшие к нему населенные пункты. Коммунальщики пару дней устраняли последствия катаклизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что после мощного землетрясения Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток.

