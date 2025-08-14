Вместо замечаний — баллы: школьников начнут оценивать за дисциплину

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Вместо замечаний — баллы: школьников начнут оценивать за дисциплину

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Нововведения коснутся семи регионов страны.

В семи регионах России школьников начнут оценивать за поведение. Как сообщила глава Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», отметки будут ставить по пятибалльной системе или в формате «зачет/незачет».

Инициативу поддержали многие родители, считая, что она поможет привить детям дисциплину.

«Дисциплина и ответственность важны, и родители это поддерживают», — добавил эксперт.

Кроме того, с весны действуют новые нормы по домашним заданиям: до часа в день для первоклассников, до полутора часа — для вторых и третьих классов и до двух — для четвертых.

Ранее 5-tv.ru писали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году. В августе родители традиционно готовятся к новому учебному году, а магазины и маркетплейсы устраивают акции на школьные товары. По подсчетам экономиста Анны Бодровой, собрать ребенка с нуля в 2025 году обойдется минимум в 18 тысяч рублей — примерно одинаково и в столице, и в регионах.

