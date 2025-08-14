Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова

Актриса Санаева: фильмы Балабанова не стоит бояться показывать молодежи

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов; 5-tv.ru

Ранее появилась информация, что его работы могут подвергнуть цензуре для подрастающего поколения.

Творчество режиссера Алексея Балабанова не стоит бояться показывать молодежи, уверена народная артистка РФ Елена Санаева. В беседе с 5-tv.ru актриса прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о том, что в РФ хотят запретить ряд фильмов деятеля кино.

Она отметила, что не является большим знатоком творчества Балабанова, но уверена, что серьезные кинематографисты воспринимают его работы с большим уважением.

Санаева подчеркнула, что нынешняя молодежь отличается умом. Однако взрослым нужно иметь к ним правильный подход — важно обладать знаниями и уметь четко выражать свои мысли. Кроме того, им необходимо уважать подрастающее поколение.

«Подростки у нас довольно умные, и девушки, и юноши. <…> Надо разговаривать доверчиво и умно, надо быть оснащенным, надо уважать подростка, и тогда он все поймет», — сказала актриса.

Ранее появилась информация о том, что депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко выступила за запрет работ Балабанова, которые не соответствуют духовным ценностям России. В разговоре с 5-tv.ru она объяснила, что ее слова рядом СМИ были искажены.

«Конкретно шел разговор про фильм „Груз-200“. И надо ли показывать его школьникам в рамках (киноуроков. — Прим ред.) Я сказала, что я бы не хотела, чтобы такой фильм смотрели дети», — рассказала депутат.

По ее мнению, в вышеуказанном фильме не отражены любовь к Родине и уважение к армии, поэтому Драпеко не хотела бы, чтобы именно картину из творчества Балабанова рекомендовали к просмотру в школах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кинокритик Михаил Трофименко назвал Балабанова единственным гениальным режиссером 1990-х.

