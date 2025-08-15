Атмосферу Средневековья воссоздали на фестивале в Выборге

Сотни рыцарей собрались продемонстрировать свое мастерство в бою.

Совершить путешествие во времени и прочувствовать атмосферу Средневековья сейчас можно в Выборге. Там проходит фестиваль «Рыцарские дни». Он объединил гостей и участников из десятка стран.

Главные сражения проходят в районе Выборгского замка и Анненских укреплений.

Показать силу, смелость и ловкость приехали более 400 рыцарей. И у каждого — особые доспехи, шлемы, оружие.

«Да, было тяжело, как и во всех боях. Я рад, что мы дебютировали в официальных пятерках. Да, не все получилось, но мы забрали», — говорит участник фестиваля Виталий Апанович.

«Это один из самых больших фестивалей в мире. Нет, даже не так! Это самый большой фестиваль в мире, с самыми сложными боями», — говорит иностранный участник Августин Баглиолюнго.

Самым зрелищным событием обещает стать «Битва хоругвей», где сойдутся более 200 рыцарей. Продлится фестиваль до конца недели.

