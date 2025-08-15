Будущее наступило: в Пекине открылись первые Игры андроидов

В Пекине открылись первые в истории Игры андроидов

Роботы будут состязаться в спорте и решении практических задач.

В Китае стартуют, пожалуй, самые футуристичные соревнования года. В Пекине открылись первые в истории Всемирные игры человекоподобных роботов — уникальное событие, не имеющее аналогов.

В течение трех дней 280 команд из 16 стран будут выставлять на арену своих андроидов. Роботы состязаются в легкой атлетике, футболе и даже боксе. А еще решают практические задачи: сортировка лекарств, уборка гостиничных номеров и работа на конвейерах. Всего участников ждут более 480 соревнований.

Все соревнования пройдут на конькобежном стадионе в Пекине. Организаторы обещают проводить игры ежегодно.

